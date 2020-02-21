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Пристайко с Гутерришем обсудили восстановление и реинтеграцию Донбасса

Новости » Политика     21.02.2020 - 11:03
Пристайко с Гутерришем обсудили восстановление и реинтеграцию Донбасса
Фото: Вадим Пристайко с Антониу Гутерришем (twitter.com/MFA_Ukraine)

Гутерриш подтвердил приверженность резолюциям ООН относительно уважения суверенитета и территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с которым обсудил предоставление гумпомощи Украине и реинтеграцию Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Гутерриш подтвердил приверженность резолюциям ООН относительно уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Уверен, что мировая организация может играть активную роль и на других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности в контексте возможного развертывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины", - подчеркнул Вадим Пристайко.

Также, по данным пресс-службы МИД, Пристайко провел встречу с главой 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Украинский министр рассказал о грубом нарушении прав человека, неуважении к нормам международного права, вооруженной агрессии. Пристайко выразил надежду на скорейшее завершение межправительственных переговоров по реформированию Совета Безопасности ООН.

"Проблема временно оккупированных территорий Украины должна оставаться на повестке дня Генассамблеи ООН к их полной деоккупации и восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

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