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Присоромив ООН за мовчання. Посол Ізраїлю виступив на Раді Безпеки з "жовтою зіркою"

Вівторок 31 жовтня 2023 10:16
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Присоромив ООН за мовчання. Посол Ізраїлю виступив на Раді Безпеки з "жовтою зіркою" Фото: посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан виступив на Раді Безпеки із жовтою нашивкою у вигляді зірки Давида. Це він зробив на знак протесту проти спроб ООН припинити військову операцію проти терористичного угрупування ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Ізраїлю.

Посол та інші члени делегації Ізраїлю одягли на засідання Ради Безпеки ООН жовті нашивки з написом "НІКОЛИ ЗНОВУ", які нагадують жовті зірки Давида, які мали носити на одязі євреї в Третьому Рейху.

"Сьогодні я сказав у Раді Безпеки, що носитиму жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу мовчання ООН про звірства, здійснені нацистами ХАМАС. Я ясно дав зрозуміти, що після Голокосту ми присягнули: НІКОЛИ ЗНОВУ. Припинення вогню не буде, і ми продовжуватимемо до повного знищення ХАМАС, щоб такі звірства ніколи більше не повторилися", - наголосив Ердан.

За його словами, делегація Ізраїлю носитиме такі нашивки доти, доки Рада Безпеки ООН не засудить звірства ХАМАС і не вимагатиме негайного звільнення захоплених терористами заручників.

Посол також заявив, що зіставлення кількості загиблих в Ізраїлі та Секторі Газа "так само неприпустимо, як порівняння втрат нацистської Німеччини та Великої Британії у Другій світовій війні".

Що передувало

Нагадаємо, 27 жовтня в ООН ухвалили резолюцію про негайне припинення вогню в Секторі Газа. Однак у ній не згадувались терористи ХАМАСу.

Резолюція ООН закликає припинити бойові дії у секторі Газа, звільнити всіх заручників, захистити мирних жителів та гуманітарні організації, а також забезпечити доставку гуманітарної допомоги до сектору.

Сто двадцять країн проголосували за резолюцію, подану Йорданією, тоді як лише 14 проголосували проти, включаючи США, Австрію, Хорватію, Чехію, Угорщину, Ізраїль.

Сорок п'ять країн утрималися, включаючи Україну.

У документі не було згадки про терористичне угруповання ХАМАС. Канада запропонувала додати до резолюції осуд бойовиків Більшість членів підтримали цю пропозицію, але її не прийняли через брак голосів.

Міністр зовнішніх справ Ізраїля Елі Коен заявив, що країна знищить ХАМАС.

"Ми категорично відкидаємо огидний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір ліквідувати ХАМАС так само, як світ мав справу з нацистами та ІДІЛ", - зазначив він у Twitter.

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ООН ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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