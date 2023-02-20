Прискорить розгляд: ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії

Європейський суд з прав людини об'єднав справи "Україна і Нідерланди проти Росії" та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженої у справах ЄСПЛ Маргарити Сокоренко.
"ЄСПЛ об’єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії", у якій суд вже визнав окупацію РФ східної України з 2014 року, та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження. Тепер так звана "велика справа по Донбасу" стала ще більшою", - написала Сокоренко.
Вона назвала це рішення "процесуальною перемогою України в ЄСПЛ" і пояснила, що об’єднання справ має одразу декілька переваг.
Серед них - пришвидшення розгляду справи щодо повномасштабного вторгнення "Україна проти Росії (Х)". За її словами, цим об'єднанням Україна "зекономила" щонайменше рік-два.
Окрім того, таким чином справи вивчатимуть у більш глобальному контексті, а не лише повномасштабне вторгнення "у вакуумі".
Зазначено, що через те, що деякі аспекти цих справ є подібними й доповнюють один одного, це допоможе оптимізувати процес, а рішення суду зробити більш ефективним. Сокоренко пояснила, що після об'єднання справ будуть розглядатися різні аспекти порушення прав людини з 2014 року, а деякі з них розвиваються за своїм характером.
Також об'єднання справ в одне провадження може надати йому більшої ваги, а Україні - більшу підтримку та платформу для просування справи перед світовою спільнотою. Так, у справі стосовно Донбасу разом з Україною співзаявником є Нідерланди, а до заяви щодо повномасштабного вторгнення 26 держав оголосили про бажання приєднатись як треті сторони.
За словами Сокоренко, рішення ЄСПЛ є "серйозним підґрунтям" для посилення позиції України у притягненні Росії до відповідальності в контексті доведення "логічного ланцюжка" навмисності та цілеспрямованості дій агресора.
Відтепер ЄСПЛ розглядає чотири справи України проти Росії:
Нагадаємо, 25 січня Європейський суд із прав людини визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".
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