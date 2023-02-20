Прискорить розгляд: ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії

"ЄСПЛ об’єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії", у якій суд вже визнав окупацію РФ східної України з 2014 року, та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження. Тепер так звана "велика справа по Донбасу" стала ще більшою", - написала Сокоренко.

Вона назвала це рішення "процесуальною перемогою України в ЄСПЛ" і пояснила, що об’єднання справ має одразу декілька переваг.

Серед них - пришвидшення розгляду справи щодо повномасштабного вторгнення "Україна проти Росії (Х)". За її словами, цим об'єднанням Україна "зекономила" щонайменше рік-два.

Окрім того, таким чином справи вивчатимуть у більш глобальному контексті, а не лише повномасштабне вторгнення "у вакуумі".

Зазначено, що через те, що деякі аспекти цих справ є подібними й доповнюють один одного, це допоможе оптимізувати процес, а рішення суду зробити більш ефективним. Сокоренко пояснила, що після об'єднання справ будуть розглядатися різні аспекти порушення прав людини з 2014 року, а деякі з них розвиваються за своїм характером.

Також об'єднання справ в одне провадження може надати йому більшої ваги, а Україні - більшу підтримку та платформу для просування справи перед світовою спільнотою. Так, у справі стосовно Донбасу разом з Україною співзаявником є Нідерланди, а до заяви щодо повномасштабного вторгнення 26 держав оголосили про бажання приєднатись як треті сторони.

За словами Сокоренко, рішення ЄСПЛ є "серйозним підґрунтям" для посилення позиції України у притягненні Росії до відповідальності в контексті доведення "логічного ланцюжка" навмисності та цілеспрямованості дій агресора.

Відтепер ЄСПЛ розглядає чотири справи України проти Росії: