Прискорене зростання цін та економічний спад: очікування у країнах єврозони погіршилися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Інфляція місяць за місяцем б'є нові рекорди, викликаючи побоювання, що заробітна плата, яка, як і раніше, зростає відносно повільно, зрештою піде за нею, запустивши важкопереборну спіраль підвищення заробітної плати та цін.

Але дослідження, скоріше за все, вказує на те, що інфляція та зростання доходів залишаться неузгодженими, даючи деяке полегшення для ЄЦБ, який уже підвищив ставки на 200 базисних пунктів за три місяці у найшвидшому циклі посилення за всю історію.

Споживачі єврозони прогнозують інфляцію на рівні 7,3% у найближчі 12 місяців порівняно з 6,9%, на які вони очікували в серпні, йдеться в огляді споживчих очікувань ЄЦБ.

У перспективі трьох років інфляційні очікування зросли в середньому до 4,8% із 4,7%, що говорить про слабку впевненість споживачів у тому, що ЄЦБ вдасться на той час повернути зростання цін до свого цільового рівня 2%.

Довгострокові інфляційні очікування зростали протягом останніх 18 місяців, і споживачі стали песимістичніше ставитися до зростання цін задовго до війни Росії з Україною.

Домогосподарства очікують, що їхні доходи збільшаться лише на 0,6% протягом наступного року, порівняно з 1% місяцем раніше, тоді як очікування щодо витрат залишалися стабільними, що говорить про те, що споживачі очікують збільшення своїх заощаджень.

Серед найбільших країн блоку іспанські споживачі очікують на краще зростання доходів, а італійці - найнижчого.

Споживачі також песимістичніше ставляться до економічного зростання.

Опитування показало, що споживачі очікують, що економіка валютного блоку з 19 країн скоротиться на 2,4% за наступні 12 місяців, повідомив ЄЦБ, що є значним зниженням порівняно зі скороченням на 1,7%, прогнозованим у серпні.