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Пришло время заключить соглашение о свободной торговле с Украиной, - Эрдоган

Новости » Политика    08.08.2019 - 00:58
Пришло время заключить соглашение о свободной торговле с Украиной, - Эрдоган
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Зеленский и Эрдоган договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество

Украина и Турция должны ускорить подписание соглашения об свободной торговле между странами. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Офиса президента Украины.

Отмечается, что во время встречи с украинским президентом в Анкаре 7 августа  стороны договорились о расширении возможностей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 миллиардов долларов США. И я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала", - сказал Зеленский.

Эрдоган добавил, что товарооборот между Украиной и Турцией может достичь 10 млрд долларов. По мнению турецкого президента, достижение этой цели вполне реально.

"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по заключению соглашения о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что договорился с Зеленским ускорить деятельность, направленную на инвестиции в инфраструктуру и строительство. Также темой переговоров сторон было сотрудничество в сфере безопасности.

По словам Владимира Зеленского, было обсуждено также сотрудничество в строительстве дорог, аэропортов, морских портов, в оборонной, энергетической и туристической сферах.

"Я думаю, что в ближайшее время мы предпримем все необходимые шаги, чтобы все эти планы воплотились", - резюмировал президент Турции, который напоследок встречи получил от Зеленского приглашение посетить Украину.

Напомним, 7 августа 2019 президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения об зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

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Новости Украины ТурцияЗСТсвободная торговля
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