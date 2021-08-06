Пришло время "тихой дипломатии". Подготовка визита Зеленского в США на финишной прямой, - МИД

Подготовка визита президента Украины в США вышла на финишную прямую. Ближайшие три недели будут временем "тихой" дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
"Ближайшие три недели - это будет время "тихой" дипломатии. Предстоит огромное количество контактов, обменов документами, переговоров и телефонных разговоров, чтобы выйти на результат. И сегодня мы просто дали импульсы этому процессу и сейчас мы вышли на финишную прямую (подготовки визита Зеленского в США - ред.)", - сказал глава Кулеба во время встречи с журналистами в Вашингтоне, видео которой располагает РБК-Украина.
Напомним, Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак находятся в Вашингтоне. Они занимаются подготовкой Владимира Зеленского в США.
Отметим, визит Зеленского в США, где он встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, запланирован на 30 августа.