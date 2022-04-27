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Прийшли "стерти" націю з лиця землі. Денисова закликала ООН розслідувати злочини РФ

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Україна, Середа 27 квітня 2022 16:18
Прийшли "стерти" націю з лиця землі. Денисова закликала ООН розслідувати злочини РФ Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові, вчинивши незаконне вторгнення в Україну 24 лютого, своєю метою вважають знищення нації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової.

За словами Денисової, у соцмережі "злили" фото листівки, яку розповсюджують у церквах, де чорним по білому написано: "Стерти українську націю з лиця землі".

"Після того, як фото листівок поширилося в мережі Інтернет, у Брянській єпархії російської церкви стали виправдовуватися, що вони підроблені", - наголосила Денисова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочину геноциду та порушень прав людини Росії в Україні.

Прийшли &quot;стерти&quot; націю з лиця землі. Денисова закликала ООН розслідувати злочини РФ

Нагадаємо, у селах Горностаївської територіальної громади (Херсонська область) російські військові проводять обшуки.

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