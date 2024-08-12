Присадки у двигун авто: коли можуть допомогти і коли нашкодити

Присадки для різного роду робочих рідин використовують і їхні виробники, і самі автомобілісти. Різниця лише в тому, що виробник таким чином створює певні задані характеристики свого продукту, а споживач намагається вирішити якусь нагальну проблему двигуна "навздогін", коли фабричний продукт з своїми завданнями вже не справляється.

Коротко кажучи, власники машин часто звертаються до присадок у надії уникнути серйозного ремонту чи бодай відстрочити його. Іноді це вдається, іноді – навпаки, наявна проблема ускладняється додатковими.

Промивки

Виробники автохімії, у тому числі дуже авторитетні, випускають кілька видів присадок-промивок. По-перше, для системи змащення двигуна (про них йтиметься нижче) та агрегатів трансмісії, по друге, для паливної системи, і нарешті, для системи охолодження.

Такі препарати варто застосовувати з профілактичною метою, коли вони підтримують вузли у чистоті – продовжуючи таким чином їхній ресурс. Також промивки можуть допомогти у старій, забрудненій паливній системі чи в системі охолодження двигуна з великим пробігом. Ці засоби можуть видаляти відкладення в ключових місцях, відновлюючи працездатність та ефективність системи.

Але перед застосуванням присадок-промивок потрібна діагностика та консультація фахівців. Тому що можлива ситуація, коли потужна присадка знімає забруднення відразу у великій кількості, і вони закупорюють той чи інший вузький канал, яким повинна циркулювати рідина.

Присадки в моторну оливу

Важливий тип присадок – препарати для олив, які бувають двох типів: для промивки системи змащення і для захисту двигуна від зносу. Особливість присадок в оливу у тому, що про них власники згадують, коли агрегат із значним пробігом вже має проблеми, і допомогти йому може тільки капремонт.

Але в багатьох випадках правильно застосована якісна присадка в оливу може повернути мотору втрачену компресію, підняти тиск у системі змащення – тобто таким чином дійсно продовжити його життя.

Герметики

Перш за все йдеться про герметики для системи охолодження. Вони додаються в охолоджувальну рідину (антифриз) і усувають протічки з радіатора двигуна чи опалювача, а також з патрубків системи. Проте такі присадки не слід вважати чарівним засобом, бо вони не можуть ліквідувати великі тріщини та пробоїни. А з іншого боку, при неправильному застосуванні ці присадки можуть заглушити не тільки непотрібні отвори та тріщини, а й тонкі канали радіаторів, вивівши їх з ладу.

Тому застосовувати присадки-герметики без вердикту професіоналів СТО не варто. Цікаво, що провідні виробники автохімії випускають присадки-герметики, які не тільки "пломбують" місця протічок, а й повертають еластичність гумовим деталям, чим страхують власника від протічок у майбутньому.

Спеціальні присадки

Є кілька видів присадок, мало відомих в колах автомобілістів, проте ефективних і дуже корисних. Наприклад, є препарати, що перешкоджають старінню палива в баку, коли воно залишається у ньому протягом довго часу і втрачає частину своїх летючих речовин.

Присадки для видалення нагару – так звані "розкоксовки" – за певних умов підвищують віддачу мотора. Вони можуть повернути рухомість поршневих кілець в їхніх канавках, а це не тільки повертає моторові компресію, а й знижує зношення стінок циліндрів. Тобто в цьому випадку присадки цілком замінюють великий ремонт мотора.

Коротко

Сумніви досвідчених автомобілістів щодо користі додаткових присадок таки мають під собою підстави. І дипломовані автомобільні інженери, певно, солідарні з ними: якщо автомобіль справний і якщо в ньому використовуються оливи та робочі рідини високої якості, власник може геть не знати такого слова як присадка – воно йому не потрібне. А у випадку проблем з машиною застосовувати присадки треба тільки відповідно до рекомендацій професіоналів.