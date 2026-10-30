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"Приречені на добросусідство": в МЗС назвали курс України у відносинах з Польщею

19:51 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна з Польщею працюють над нормалізацією відносин і на цьому шляху досягнутий прогрес порівняно з тим, що було влітку.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на питання журналіста РБК-Україна під час брифінгу.

"В листопаді можна очікувати нової динаміки і більшої кількості українсько-польських контактів, більшої кількості українсько-польських заходів, більшої кількості українсько-польських візитів", - розповів він.

За словами Тихого, Україна готує все це, тому що хоче, щоб листопад вийшов місяцем нормалізації відносин з Польщею.

Речник МЗС додав, що курс України - на нормалізацію відносин і те, що можна назвати "прагматичне добросусідство". Він підкреслив, що час перейти "від формату благодійності, просто любові безумовної один до одного, до формату прагматики".

"Ми потрібні одне одному. Міністр Сибіга часто каже таку фразу - "приречені на добросусідство". Мені здається, що це дуже про нас з нашими сусідніми країнами - "приречені на добросусідство". Я вважаю, саме такого підходу варто дотримуватися", - зазначив Тихий.

Нагадаємо, у Польщі 30-річний чоловік із ножем напав на двох українців в автобусі - причиною агресії стала їхня національність. Правоохоронці вже затримали нападника.

Зазначимо, раніше посол України в Польщі Василь Бондар повідомляв, що за останні три роки кількість нападів на українців у країні збільшилася на 30%.

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