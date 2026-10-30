"Приречені на добросусідство": в МЗС назвали курс України у відносинах з Польщею

"В листопаді можна очікувати нової динаміки і більшої кількості українсько-польських контактів, більшої кількості українсько-польських заходів, більшої кількості українсько-польських візитів", - розповів він.

За словами Тихого, Україна готує все це, тому що хоче, щоб листопад вийшов місяцем нормалізації відносин з Польщею.

Речник МЗС додав, що курс України - на нормалізацію відносин і те, що можна назвати "прагматичне добросусідство". Він підкреслив, що час перейти "від формату благодійності, просто любові безумовної один до одного, до формату прагматики".

"Ми потрібні одне одному. Міністр Сибіга часто каже таку фразу - "приречені на добросусідство". Мені здається, що це дуже про нас з нашими сусідніми країнами - "приречені на добросусідство". Я вважаю, саме такого підходу варто дотримуватися", - зазначив Тихий.