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Для припинення війни проти України. Глава МЗС Франції закликала Китай вплинути на РФ

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Субота 19 серпня 2023 01:14
Для припинення війни проти України. Глава МЗС Франції закликала Китай вплинути на РФ Фото: Катрін Колонна, міністр закордонних справ Франції (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в телефонній розмові з китайським колегою Ваном І відзначила вплив Пекіна на Москву, і закликала переконати РФ дотримуватися міжнародного права, та припинити широкомасштабну військову агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції.

"Стосовно агресивної війни Росії проти України міністр нагадала, що Китай відіграє важливу роль у переконанні Росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права", - йдеться у релізі французького відомства.

Також Колонна наголосила на важливості продовження зусиль щодо подолання наслідків російської агресії, зокрема, для світової продовольчої безпеки.

У МЗС Франції повідомили, що співрозмовники привітали пожвавлення двосторонніх зустрічей та бесід, відзначивши "важливість продовження цієї позитивної динаміки". Крім того, міністри домовилися продовжувати "тісний діалог" з усіх питань.

Відносини Китаю з Росією

Офіційно Пекін декларує, що не підтримує жодну зі сторін російсько-українського конфлікту, не допомагає РФ обходити санкції та не надає зброї чи товарів подвійного призначення.

У зовнішній політиці КНР керується своїми інтересами. Китай конкурує зі США за глобальне лідерство. При цьому, як зазначав у коментарі РБК-Україна посол України в Китаї Павло Рябікін, РФ для Китаю є і політичним партнером, і джерелом ресурсів, тож Росія перетворюється на китайський сировинний придаток.

Детально про позицію Китаю, а також яке відношення в Азії до агресії РФ та війни, і хто там друг України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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