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Припинення консульських послуг. У Польщі хочуть обговорити з Україною питання щодо студентів

Субота 27 квітня 2024 02:17
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Припинення консульських послуг. У Польщі хочуть обговорити з Україною питання щодо студентів Ілюстративне фото: українські студенти в Польщі (facebook.com/studiujepracujepl)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство освіти і науки Польщі ініціює дискусію із МЗС та МОН України щодо українських студентів, які навчаються у польських учбових закладах. Це пов'язано з обмеженням доступ до консульських послуг для українських чоловіків призовного віку за кордоном.

Про це заявив глава МОН Польщі Даріуш Вєчорек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOK FM Premium.

Польський чиновник звертає увагу, що у країні перебувають приблизно 50 тисяч студентів з України.

За словами Вєчорека, він хотів би поговорити з міністром освіти України та МЗС Польщі про їхню ситуацію, позаяк "треба проаналізувати" ситуацію, коли українська влада припинила видачу паспортів чоловікам віком 18-60 років за межами країни.

Зокрема польський міністр задається питанням, що буде з українськими студентами в Польщі, коли в них закінчаться документи.

Так, зазначив він, коли українські студенти приїхали до Польщі, усі мали паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі, які вони продовжують у воєводських установах.

"Треба проаналізувати це. На даний момент особливої ​​загрози ми не бачимо (...). Зізнаюся чесно, що нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до цього питання щодо студентства. Оскільки вони почали навчання в Польщі - вони на другому чи третьому курсі, було б добре, щоб вони закінчили навчання", – сказав Вєчорек.

Обмеження доступу до консульських послуг

Раніше повідомлялося, що нещодавно Кабінет міністрів України заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Таким чином, чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за межами України.

Крім того, МЗС з 23 квітня обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за межами України до періоду, коли запрацює новий закон щодо мобілізації (від 18 травня).

Чи загрожує депортація з ЄС українським чоловікам, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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