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Более 500 украинских туристов "застряли" в Греции: в чем причина

Автор: Андрей Василюк

25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев-Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которым в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан. Они "застряли" там из-за приостановки работы туристической компании Mouzenidis Travel.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что в связи с приостановкой деятельности греческой туристической компании Mouzenidis Travel министр иностранных дел Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции.

"Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением сложностей с поселением в отелях и возвращением наших туристов на Родину. Благодаря работе дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которым в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан", - говорится в сообщении.

Дипломаты обещают прилагать максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы.

Во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

"Для получения помощи в Греции просим обращаться на круглосуточные "горячие линии" Посольства Украины в Афинах: +306932765606 и Консульства Украины в Салониках: +306907962985", - призвали в МИД.

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туризм