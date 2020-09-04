Приоритет в вакцинации от COVID-19 должны иметь определенные группы населения, - ВОЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (who.int)

Будущая вакцина от коронавируса в целях эффективности должна в первую очередь распределяться не среди жителей конкретных стран, а среди определенных групп населения по всему миру. Первым делом, вакцинировать необходимо работников ключевых сфер общества и лиц, которым угрожает повышенный риск заболевания, включая пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Первоочередный приоритет - вакцинация определенных (групп - ред.) во всех странах, нежели всего населения в некоторых странах. Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", - отметил он.

По его словам, если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.

"Национализм с вакциной растянет проблему, а не укоротит ее", - пояснил Гебрейесус.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от СОVID-19 ожидается не раньше середины 2021 года.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по оптимистическому прогнозу вакцина против COVID-19 может появиться в Украине в марте 2021 года.