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Приоритет в вакцинации от COVID-19 должны иметь определенные группы населения, - ВОЗ

Женева, Пятница 04 сентября 2020 20:44
Приоритет в вакцинации от COVID-19 должны иметь определенные группы населения, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (who.int)
Автор: РБК-Украина

Будущая вакцина от коронавируса в целях эффективности должна в первую очередь распределяться не среди жителей конкретных стран, а среди определенных групп населения по всему миру. Первым делом, вакцинировать необходимо работников ключевых сфер общества и лиц, которым угрожает повышенный риск заболевания, включая пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Первоочередный приоритет - вакцинация определенных (групп - ред.) во всех странах, нежели всего населения в некоторых странах. Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", - отметил он.

По его словам, если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.

"Национализм с вакциной растянет проблему, а не укоротит ее", - пояснил Гебрейесус.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от СОVID-19 ожидается не раньше середины 2021 года.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по оптимистическому прогнозу вакцина против COVID-19 может появиться в Украине в марте 2021 года.

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