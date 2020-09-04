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Пріоритети у вакцинації від COVID-19 повинні мати певні групи населення, - ВООЗ

Женева, П'ятниця 04 вересня 2020 20:44
Пріоритети у вакцинації від COVID-19 повинні мати певні групи населення, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (who.int)
Автор: РБК-Україна

Майбутня вакцина від коронавірусу в цілях ефективності повинна в першу чергу розподілятися не серед жителів конкретних країн, а серед певних груп населення по всьому світу. Насамперед необхідно вакцинувати працівників ключових сфер суспільства та осіб, яким загрожує підвищений ризик захворювання, включаючи літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Першочерговий пріоритет - вакцинація певних (груп - ред.) у всіх країнах, ніж усього населення в деяких країнах. Це не просто моральний імператив або імператив в галузі охорони здоров'я, а також економічний імператив", - зазначив він.

За його словами, якщо вірус продовжить вбивати людей в країнах з низьким або середнім рівнем доходів, то економічне відновлення виявиться під загрозою.

"Націоналізм з вакциною розтягне проблему, а не вкоротить її", - пояснив Гебрейесус.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що масова вакцинація від COVID-19 очікується не раніше середини 2021 року.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що за оптимістичним прогнозом вакцина проти COVID-19 може з'явитися в Україні у березні 2021 року.

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