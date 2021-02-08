Приоритеты УЗ - анбандлинг, вывод пассажирского филиала с убытков и инвестиции, - эксперт

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры".

"Украина должна наконец завершить долгожданную реформу "Укрзализныци". А именно - создание конкурентной среды на Украинской железной дороге с эффективным регулированием тех сегментов, которые останутся монопольными. То есть, необходимо завершить анбандлинг или разделения УЗ на оператора инфраструктуры, оператора грузовых перевозок и оператора пассажирских перевозок. В конце прошлого года был сделан важный шаг в этом направлении, которые были созданы в рамках АО "Укрзализныця" филиалы "УЗ инфра" и "УЗ карго". Но следует двигаться дальше и превратить те филиалы на отдельные акционерные общества со своим собственным балансом и отчетом о финансовых результатах", - сказал Гусак.

Особенно важным, по его мнению, является достижение в кратчайший срок финансовой стабильности именно оператора пассажирских перевозок.

Кроме того, Гусак считает, что это можно сделать несколькими путями: через повышение цен на железнодорожные билеты до экономически обоснованного уровня с одновременным предоставлением адресных субсидий уязвимым слоям населения, либо через прямые государственные дотации.

Эксперт также отметил необходимость принятия законопроектов о Нацкомиссии регулирования на транспорте и железнодорожный транспорт, что позволит провести комплексное реформирование УЗ.

В то же время он отметил, что одним из приоритетов для компании должно стать обновление подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

"Инвестиционные приоритеты "Укрзализныци" следует направить прежде всего на приобретение локомотивов и ремонт железнодорожного пути. Потому что уже треть украинской железнодорожной колеи имеет просроченные сроки капитальных и плановых ремонтов", - отметил Гусак.