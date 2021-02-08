Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури".

"Україна має зрештою завершити довгоочікувану реформу "Укрзалізниці". А саме - створення конкурентного середовища на Українській залізниці з ефективним регулюванням тих сегментів, які залишаться монопольними. Тобто, необхідно завершити анбандлінг або розділення УЗ на оператора інфраструктури, оператора вантажних перевезень та оператора пасажирських перевезень. Наприкінці минулого року був зроблений важливий крок у цьому напрямку, що були створені в рамках АТ "Укрзалізниця" філіали "УЗ інфра" та "УЗ карго". Але слід рухатися далі і перетворити ті філіали на окремі акціонерні товариства з власним балансом та власним звітом про фінансові результати", - сказав Гусак.

Особливо важливим, на його думку, є досягнення в найкоротший термін фінансової стабільності саме оператора пасажирських перевезень.

Крім того, Гусак вважає, що це можна зробити кількома шляхами: через підвищення цін на залізничні квитки до економічно обґрунтованого рівня з одночасним наданням адресних субсидій вразливим верствам населення, або через прямі державні дотації.

Експерт також наголосив на необхідності ухвалення законопроектів про Нацкомісію з регулювання на транспорті та про залізничний транспорт, що дозволить провести комплексне реформування УЗ.

Водночас він зазначив, що одним з пріоритетів для компанії має стати оновлення рухомого складу та залізничної інфраструктури, яка перебуває в критичному стані.

"Інвестиційні пріоритети "Укрзалізниці" слід спрямувати передусім на придбання локомотивів та ремонт залізничної колії. Бо вже третина української залізничної колії має прострочені терміни капітальних та планових ремонтів", - зазначив Гусак.