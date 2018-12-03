В принятый закон об изменениях в Налоговый кодекс внесут поправки

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Налоговый комитет рассмотрит предложения о внесении уточнений в закон 4 декабря

В принятом в бюджетную ночь бюджетообразующем законе о внесении изменений в Налоговый кодекс №9260 обнаружили неточности. Об этом заявила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Относительно принятого нами 23 ноября во втором чтении и в целом ресурсного проекта закона 9260. На прошлой неделе комитет занимался подготовкой текста данного закона на подпись председателю Верховной рады. В процессе работы оказались некоторые несогласования в принятом законе. Поэтому комитет подготовил письмо председателю ВР, в котором сформулировал уточнения, которые должны быть внесены в текст закона", - сообщила Южанина.

По ее словам, налоговый комитет рассмотрит предложения о внесении уточнений в закон 4 декабря.

"Поэтому я прошу в рамках статьи 131 закона "О регламенте" вынести на рассмотрение Верховной рады предложения по устранению таких неточностей. В ближайшее время я думаю, что во вторник сможем провести заседание комитета, чтобы проголосовать по этим неточностям. Потом можем рассматривать сразу в зале", - добавила она.

В свою очередь председатель ВР Андрей Парубий предложил рассмотреть вопрос внесения уточнений в сессионный в четверг, 6 декабря.

"Только напомню, какие у нас были дискуссии... Давайте мы на четверг в высший момент концентрации поставим этот вопрос. Он не требует обсуждения. Если вы завтра проведете комитет, я думаю, будет наиболее реально в четверг к обеду проголосовать эти уточнения. Только просьба провести максимально разъясняющую работу, чтобы все фракции ориентировались, о каких уточнения идет речь", - ответил Парубий.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Документ был принят в рамках бюджетного процесса, его после многих провальных рейтинговых голосований во втором чтении поддержали 236 парламентариев.