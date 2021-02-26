После принятия закона о железнодорожном транспорте начнут работать отдельные рынки перевозок, - МИУ

Принятие парламентом закона о железнодорожном транспорте позволит создать на железной дороге отдельные рынки грузовых и пассажирских перевозок.

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. "Инфраструктура".

Он подчеркнул: на этих рынках появится конкуренция. УЗ уже не будет единственным перевозчиком, а значит, клиенты смогут выбрать того перевозчика, который будет предоставлять качественные услуги, а перевозчики будут заинтересованы улучшать сервис.

"За этим законом стоит конкуренция. Почему? Потому что этим законом мы впервые, пожалуй, в истории страны, докажем, что железная дорога не равна "Укрзализныци", и может использоваться различными операторами. Мы говорим, что у нас через несколько лет появится новая реальность, и мы образуем рынки перевозок - рынок пассажирских перевозок и грузовых перевозок", - сказал Абрамович.

Напомним, ранее народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы УЗ согласно европейских стандартов парламент должен принять закон "О железнодорожном транспорте Украины".

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы выставят на продажу или передадут в концессию. Процесс анбандлинга уже начался: со склада компании были выделены структуры UZ Cargo и UZ Infra, которые будут заниматься грузоперевозками и инфраструктурой в соответствии. Однако в начале месяца наблюдательный совет УЗ заблокировала решение о разделении компании.

Позже директор по коммерческой работе и логистики компании Иракли Езугбая сообщил, что наблюдательному совету и правлению УЗ удалось достичь договоренностей.

Согласно плану формирования UZ Cargo, в феврале будут назначены первые руководители бизнес-вертикалей филиалы и окончательно доработана его структура. А в планах на июнь-июль - укомплектование новой компании персоналом и имуществом, а также формализация основных бизнес-процессов вертикалей.

В свою очередь, экономический эксперт Борис Кушнирук напомнил, что реформирование УЗ путем разделения на отдельные филиала по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным Соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.