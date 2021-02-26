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После принятия закона о железнодорожном транспорте начнут работать отдельные рынки перевозок, - МИУ

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 13:26
После принятия закона о железнодорожном транспорте начнут работать отдельные рынки перевозок, - МИУ Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Принятие парламентом закона о железнодорожном транспорте позволит создать на железной дороге отдельные рынки грузовых и пассажирских перевозок.

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. "Инфраструктура".

"За этим законом стоит конкуренция. Почему? Потому что этим законом мы впервые, пожалуй, в истории страны, докажем, что железная дорога не равна "Укрзализныци", и может использоваться различными операторами. Мы говорим, что у нас через несколько лет появится новая реальность, и мы образуем рынки перевозок - рынок пассажирских перевозок и грузовых перевозок", - сказал Абрамович.

Он подчеркнул: на этих рынках появится конкуренция. УЗ уже не будет единственным перевозчиком, а значит, клиенты смогут выбрать того перевозчика, который будет предоставлять качественные услуги, а перевозчики будут заинтересованы улучшать сервис.

Напомним, ранее народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы УЗ согласно европейских стандартов парламент должен принять закон "О железнодорожном транспорте Украины".

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы выставят на продажу или передадут в концессию. Процесс анбандлинга уже начался: со склада компании были выделены структуры UZ Cargo и UZ Infra, которые будут заниматься грузоперевозками и инфраструктурой в соответствии. Однако в начале месяца наблюдательный совет УЗ заблокировала решение о разделении компании.

Позже директор по коммерческой работе и логистики компании Иракли Езугбая сообщил, что наблюдательному совету и правлению УЗ удалось достичь договоренностей.

Согласно плану формирования UZ Cargo, в феврале будут назначены первые руководители бизнес-вертикалей филиалы и окончательно доработана его структура. А в планах на июнь-июль - укомплектование новой компании персоналом и имуществом, а также формализация основных бизнес-процессов вертикалей.

В свою очередь, экономический эксперт Борис Кушнирук напомнил, что реформирование УЗ путем разделения на отдельные филиала по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным Соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.

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