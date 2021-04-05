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Принятие проекта о промышленных выбросах оставит без работы 200 тысяч украинцев, - ФРУ

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 13:52
Принятие проекта о промышленных выбросах оставит без работы 200 тысяч украинцев, - ФРУ Фото: производство (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Принятие проекта закона о промышленных выбросах (№4167) приведет к критическим последствиям для предприятий и экономики Украины. В частности, к сокращению бюджетных поступлений на 20 млрд грн и освобождению 200 тысяч работников.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины к президенту Владимиру Зеленскому, министру экономики Игорю Петрашко, премьеру Денису Шмагалю, председателю ВР Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций и объединений.

Как сказано в письме, в Европе нормы выбросов формируются на основании справочника наилучших доступных технологий (НДТМ). Однако в ЕС НДТМ - это компромисс между возможностями бизнеса удерживать рабочие места и вкладывать средства в модернизацию, и задачей государства по охране окружающей среды.

В Украине же о компромиссе между властью и бизнесом не говорится: проект №4167 содержит слепое следование европейским НДТМ, а это недопустимо, учитывая состояние экономики Украины в сравнении с экономиками стран ЕС.

"Принятия НДТМ требует обсуждения с представителями промышленности, а график введения - учет состояния развития, рисков для занятости и инвестиционной способности промышленного сектора Украины", - отмечается в письме.

Во-вторых, проект закона обязывает украинские предприятия перейти на новые жесткие нормы выбросов за очень короткий промежуток времени в 4 года. Это физически невозможно, ведь у бизнеса нет источников многомиллиардных инвестиций.

"Страны ЕС осуществляли переход в течение десятилетий, Польша - в течение 20 лет. Украине тоже нужен более длительный переход (минимум 15 лет)", - подчеркивают в ФРУ.

При том, что в Европе предприятия, которые не соответствуют требованиям, получают дополнительный срок для модернизации и продолжают работать, в то время, как украинские, согласно проекту, будут вынуждены просто закрываться.

В Федерации подчеркивают, что принятие этого законопроекта приведет к полному закрытию всех коксохимических предприятий и значительной доли других промышленных объектов, значительного сокращения производства в металлургической, химической и смежных отраслях.

Как следствие, экспортные поступления сократятся на $5 млрд, а бюджетные поступления - на 20 млрд гривен ежегодно. Около 200 тысяч украинцев потеряют работу, прогнозируют в ФРУ.

"Принятие проекта в текущей редакции является угрозой для экономической безопасности Украины, несет значительные негативные социальные и экономические последствия", - подчеркивают в ФРУ.

Они предлагают комитету ВР по вопросам экологической политики и природопользования внести изменения в документ. В частности, отменять жесткую привязку к европейским нормативам, предусмотреть переход на новые экологические нормы в течение 15 лет, и исключить возможность остановки производства: санкциями за сверхнормативные выбросы должны быть адекватны стимулирующие штрафы.

"Такой подход позволит подготовить сбалансированный законопроект, который не будет создавать угрозу для экономического развития страны и позволит продолжить постепенное сближение подходов и законодательства Украины и ЕС", - резюмируют в ФРУ.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что невозможно провести экомодернизацию предприятий за 4 года, как это предусмотрено законопроектом о выбросах (№4167), ведь до этого десятки лет средства от эконалога не направлялись на внедрение экологических технологий в промышленности.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

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