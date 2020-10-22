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Принудительное списание вагонов повлечет кризис в экономике Украины, - промышленники

Киев, Четверг 22 октября 2020 13:49
Принудительное списание вагонов повлечет кризис в экономике Украины, - промышленники
Фото: грузовые вагоны (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Промышленные предприятия Украины уверены: сокращение сроков эксплуатации вагонов, которое инициирует Министерство инфраструктуры Украины, приведет к дефициту вагонного парка, а как следствие - к кризису в экономике, вызванной срывом отгрузки сырья и товаров. Также инициатива повлечет за собой остановку проекта "Большая стройка", инициированного президентом.

Об этом заявили представители всех промышленных отраслей Украины во время пресс-конференции.

Промышленники посчитали: ограничения на эксплуатацию грузовых вагонов приведет к списанию около 68 тысяч вагонов. Это создаст искусственный дефицит на рынке грузовых вагонов, в результате которого промышленность будет испытывать многочисленные убытки, а экономика Украины недополучит около $2 млрд в год валютной выручки.

Больше всего пострадает "Укрзализныця", которой до 2028 года придется списать все зерновозы и половину парка полувагонов. Это приведет к потерям поступлений от перевозок - в то время, как в этом году УЗ уже имеет убытки в размере 9 миллиардов гривен.

Кроме того, эта инициатива идет вразрез с европейскими директивами, подчеркнули участники пресс-конференции: в ЕС единственное требование к вагонам - техническое состояние вагона, возраст значения не имеет.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициирует ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов. Возраст, после которого предлагается списывать вагоны, для некоторых видов вагонов предлагается установить на уровне 33 лет, с последующим ежегодным уменьшением.

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Новости Украины Промышленность УкрзализныцяМИУвагоныгрузоперевозки

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