Принудительное лечение от алкоголизма: как правильно помочь зависимому

Алкоголизм – это серьезная болезнь, которая требует лечения. С алкоголиком нельзя просто договориться, убедить его или запугать. Также не стоит использовать кодирование или подшивание. Первый способ практически никогда не работает. А если человек и оказывается внушаемым, все равно, бросив пить, он не избавляется от психологических проблем, которые его к этому привели. А подшивать больного можно только после комплексного лечения, с его согласия и в том случае, когда он понимает серьезность процедуры

Поэтому важно осознавать, каким должно быть лечение алкоголиков. Многие пытаются решить проблему принудительно, но это редко дает положительный результат.

Плюсы и минусы принудительного лечения

Принудительное лечение чаще всего предлагают в реабилитационных центрах. Такие заведения обычно «лечат» с помощью трудотерапии, жестокого обращения. Там практически нет психологов, которые будут работать с человеком, разбираться в причинах, искать способы ему действительно помочь избавиться от вредной привычки. Из-за этого большая часть тех, кто проходит такое «лечение» возвращается к употреблению алкоголя. А еще, они становятся агрессивными по отношению к родственникам, которые их туда отправили.

Поэтому помочь больному может только специализированная наркологическая клиника, где работают врачи с большим опытом. Именно они знают, как убедить человека, что ему нужна помощь.

Поэтому перед тем, как начать лечение, в центр лучше обратиться родственникам больного и описать ситуацию врачу. Он сможет хотя бы приблизительно понять, что происходит и дать рекомендации, как убедить больного обратиться за помощью. Только получив указания от специалиста, можно начинать убеждать больного прийти хоть на один сеанс.

Если человек придет в клинику добровольно – значительно увеличится шанс того, что он захочет полностью избавиться от зависимости, разобраться в ее причинах и, в будущем, начать новую жизнь без алкоголя.

Чтобы помочь больному с ним работают наркологи и психологи. Они объясняют, что происходит с организмом, почему алкоголь является проблемой, разбираются в причинах появления зависимости.

Такой комплексный подход к лечению предлагает клиника доктора Кадырова. Там можно получить все услуги на стационарном лечении, решить проблемы психологической и физической зависимости. Если кто-то из ваших близких страдает от зависимости – не пытайтесь лечить его принудительно. Обращайтесь, чтобы помочь избавиться от болезни раз и навсегда.