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Примушував солдатів будувати собі будинок. Справу екс-воєнкома із Закарпаття передали до суду

Середа 14 лютого 2024 15:36
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Примушував солдатів будувати собі будинок. Справу екс-воєнкома із Закарпаття передали до суду Ілюстративне фото: справу екс-воєнкома із Закарпаття передали до суду (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні судитимуть колишнього воєнкома із Закарпатської області. Він змушував солдатів будувати собі будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram.

Співробітники ДБР завершили розслідування щодо колишнього начальника одного із відділень Ужгородського районного територіального центру комплектування. Обвинувальний акт направили до суду.

Що відомо про справу екс-воєнкома

Підозрюваного викрили ще влітку минулого року. Підпорядковані йому військовослужбовці за його наказом з січня до серпня 2023 року замість служби проводили будівельні роботи у його будинку.

На будівництві постійно працювало п'ять солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю. Незважаючи на це всі військові отримували забезпечення від держави. Усього їм виплатили понад 500 тисяч гривень.

Колишнього воєнкома звинувачують у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень.

Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. На фігуранта також складено адмінпротокол про корупцію.

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