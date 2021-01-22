По примеру Навального: Тихановская рассказала, планирует ли возвращение в Беларусь

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что могла бы вернуться в Беларусь, если бы ее муж Сергей Тихановский был на свободе. Однако сейчас ее возвращение не возможно.

Об этом пишет "Интерфакс".

Такое заявление Тихановская сделала, отвечая на вопрос телерадиовещания Эстонии, не планирует ли она по примеру российского оппозиционера Алексея Навального возвращаться домой.

"Нет. Если бы, по меньшей мере, муж был на свободе, то я бы знала, что за моими детьми обеспечен уход. Тогда бы я вернулась. Я все-таки мать и я отвечаю за своих детей", - сказала Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что хочет безопасно вернуться в Беларусь. Она ищет для этого возможности с международным обществом.

РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.

Как известно, несколько дней назад российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии после отравления "Новичком". Его задержали в аэропорту.