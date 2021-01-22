За прикладом Навального: Тихановська розповіла, чи планує повернення в Білорусь

Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що могла б повернутися в Білорусь, якби її чоловік Сергій Тихановский був на волі. Однак зараз її повернення не можливе.

Про це пише "Інтерфакс".

Таку заяву Тихановська зробила, відповідаючи на питання телерадіомовлення Естонії, чи не планує вона за прикладом російського опозиціонера Олексія Навального повертатися додому.

"Ні. Якщо б, щонайменше, чоловік був на волі, то я б знала, що за моїми дітьми забезпечений догляд. Тоді б я повернулася. Я все-таки мати і я відповідаю за своїх дітей", - сказала Тихановская.

Раніше Тихановская заявила, що хоче безпечно повернутися в Білорусь. Вона шукає для цього можливості з міжнародним товариством.

РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тихановської та інших членів Координаційної ради.

Як відомо, кілька днів тому російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся в Москву з Німеччини після отруєння "Новачком". Його затримали в аеропорту.