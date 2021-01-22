ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

За прикладом Навального: Тихановська розповіла, чи планує повернення в Білорусь

П'ятниця 22 січня 2021 23:58
За прикладом Навального: Тихановська розповіла, чи планує повернення в Білорусь
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Инна Собора

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що могла б повернутися в Білорусь, якби її чоловік Сергій Тихановский був на волі. Однак зараз її повернення не можливе.

Про це пише "Інтерфакс".

Таку заяву Тихановська зробила, відповідаючи на питання телерадіомовлення Естонії, чи не планує вона за прикладом російського опозиціонера Олексія Навального повертатися додому.

"Ні. Якщо б, щонайменше, чоловік був на волі, то я б знала, що за моїми дітьми забезпечений догляд. Тоді б я повернулася. Я все-таки мати і я відповідаю за своїх дітей", - сказала Тихановская.

Раніше Тихановская заявила, що хоче безпечно повернутися в Білорусь. Вона шукає для цього можливості з міжнародним товариством.

РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тихановської та інших членів Координаційної ради.

Як відомо, кілька днів тому російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся в Москву з Німеччини після отруєння "Новачком". Його затримали в аеропорту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Світлана ТіхановськаНавальный

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся