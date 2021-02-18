Пример семьи Блинкена объединяет США и Украину, - Ложкин

Прадед госсекретаря США Энтони Блинкена, Меир Блинкен, эмигрировал в США в 1904 году, когда царскую Россию и территорию современной Украины, в том числе, охватили массовые еврейские погромы.

"На территории Российской империи тех лет происходила серия жестоких погромов. У тысяч евреев были разрушены их предприятия и дома. Еще тысячи были убиты. Насилие было настолько ужасным, что считается, что 105 000 украинских евреев въехали в США только в 1904 году", - сообщает Ложкин.

В США эмигрантов встретили абсолютно другие условия, толерантные и к их религии, и к их происхождению. Благодаря этому украинские евреи добились в США значительных успехов и оставили богатое наследие в культурной, научной, экономической и политической жизни новой для них родины.

Ложкин также приводит некоторые примеры личностей, имеющих украинские еврейские корни: Боб Дилан, Стивен Спилберг, Леонард Бернстайн и первая еврейская женщина - член Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

Госсекретарь Энтони Блинкен также относится к этому перечню.

"Что касается Меира Блинкена, его правнук стал влиятельным дипломатом, страстно приверженным продвижению демократии, терпимости и прав человека в мире", - добавил он.

Как утверждает президент ЕКУ, "госсекретарь Блинкен не забыл историю своей семьи и ту роль, которую Америка сыграла в поддержке евреев по всему миру во времена отчаянной нужды".

Приверженность нового госсекретаря ценностям демократии и религиозной свободы вселяет большие надежды для еврейской общины Украины.

"Я не сомневаюсь, что госсекретарь Блинкен, а также более широкая администрация Байдена будут тесно и вдумчиво взаимодействовать с Украиной в эти беспрецедентные и зачастую трудные времена", - говорится в публикации президента ЕКУ.

Пример семьи господина Блинкена, считает Ложкин, служит также напоминание о том, что сейчас даже больше, чем когда-либо, необходимо пропагандировать идеи толерантности, чтобы евреи, такие как прадед Блинкена, никогда больше не подвергались преследованиям и не покидали свои дома.

"Назначение Энтони Блинкена государственным секретарем является еще одним поводом отметить длительные и прочные связи между еврейскими общинами США и Украины. Но более того, это возможность вместе бороться за толерантность", - пишет Ложкин.