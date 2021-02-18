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Приклад сім'ї Блінкена об'єднує США і Україну, - Ложкін

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 11:22
Приклад сім'ї Блінкена об'єднує США і Україну, - Ложкін Фото: Борис Ложкін (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Прадід держсекретаря США Ентоні Блінкена, Меїр Блінкен, емігрував в США у 1904 році, коли царську Росію і територію сучасної України, в тому числі, охопили масові єврейські погроми.

Про це написал президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін в Jerusalem Post.

"На території Російської імперії тих років відбувалася серія жорстоких погромів. У тисяч євреїв були зруйновані їх підприємства і будинки. Ще тисячі були вбиті. Насильство було настільки жахливим, що вважається, що 105 000 українських євреїв в'їхали в США тільки в 1904 році", - повідомляє подробиці Ложкін.

У США емігрантів зустріли абсолютно інші умови, толерантні і до їх релігії, і до їх походження. Завдяки цьому українські євреї домоглися в США значних успіхів і залишили багату спадщину в культурному, науковому, економічному і політичному житті нової для них батьківщини. Ложкін наводить деякі приклади особистостей, що мають українські єврейські коріння: Боб Ділан, Стівен Спілберг, Леонард Бернстайн і перша єврейська жінка - член Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург.

Держсекретар Ентоні Блінкен також належить до цього переліку.

"Що стосується Меїра Блінкена, його правнук став впливовим дипломатом, пристрасно прихильним просуванню демократії, терпимості і прав людини в світі", - пише Ложкін.

Як стверджує президент ЄКУ, "держсекретар Блінкен не забув історію своєї сім'ї і ту роль, яку Америка відіграла у підтримці євреїв по всьому світу за часів скрути". Прихильність нового держсекретаря цінностям демократії та релігійної свободи вселяє великі надії для єврейської громади України.

"Я не сумніваюся, що держсекретар Блінкен, а також більш широка адміністрація Байдена будуть тісно і вдумливо взаємодіяти з Україною у ці безпрецедентні і часто важкі часи", - йдеться в публікації президента ЄКУ.

Приклад сім'ї пана Блінкена, вважає Ложкін, служить також нагадуванням про те, що зараз навіть більше, ніж коли-небудь, необхідно пропагувати ідеї толерантності, щоб євреї, такі як прадід Блінкена, ніколи більше не зазнавали переслідувань і не покидали своїх домівок.

"Призначення Ентоні Блінкена державним секретарем є ще одним приводом відзначити тривалі й міцні зв'язки між єврейськими громадами США і України. Але більш того, це можливість разом боротися за толерантність", - пише Ложкін.

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