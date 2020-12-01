Применение полицией силы во время карантина должно быть обосновано, - юрист

Юристы отмечают, что любое применение силы со стороны полиции в отношении нарушителей карантина должно быть обоснованным. При этом законом о Нацполиции полицейским предоставляется широкий круг полномочий, в том числе на так называемое "силовое проникновение в жилище или другое владение лица".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня".

"Однако следует отметить, что каждое применение полицейским мер принуждения должно быть обоснованным и соответствовать определенной цели, в частности, спасению жизни людей, сохранению целостности имущества, задержанию преступника и прочему. В противном случае, за произвол полицейские могут быть привлечены к ответственности", - сказал адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Константин Кривенко.

В полиции обращают внимание, что больше всего нарушений карантина выходного дня было зафиксировано в тех регионах, где местные власти официально заявили об отказе выполнять решение правительства.

"Я еще раз подчеркиваю, что полиция действует в рамках своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане откровенно игнорируют закон, то должны понести соответствующее наказание", - уверен глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее РБК-Украина писало о том, как полицейские следили за соблюдением карантина выходного дня.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения не планирует продлевать карантин выходного дня.