Украинец Артем Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй. Это вторая медаль украинской сборной.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Артем трижды промахнулся на огневых рубежах, но в то же время показал хорошую скорость. Чех Михал Крчмарж финишировал вторым, третий - норвежец Ховард Бугетвейт

Второй лучший результат среди украинцев показал Богдан Цымбал, который финишировал 17. Артем Тищенко - 21.

Ранее украинская биатлонистка Анастасия Меркушина взяла второе месте в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Напомним, украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала для сборной Украины первую в текущем сезоне медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Она финишировала второй в индивидуальной гонке на 15 км в итальянском Антхольц-Антерсельве.