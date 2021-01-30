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Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону

Автор: Вера Олейник

Украинец Артем Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй. Это вторая медаль украинской сборной.

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Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Артем трижды промахнулся на огневых рубежах, но в то же время показал хорошую скорость. Чех Михал Крчмарж финишировал вторым, третий - норвежец Ховард Бугетвейт

Второй лучший результат среди украинцев показал Богдан Цымбал, который финишировал 17. Артем Тищенко - 21.

Ранее украинская биатлонистка Анастасия Меркушина взяла второе месте в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Напомним, украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала для сборной Украины первую в текущем сезоне медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Она финишировала второй в индивидуальной гонке на 15 км в итальянском Антхольц-Антерсельве.

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