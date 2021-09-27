Под Прилуками по программе президента отремонтировали мост через Удай

В Черниговской области готовят к открытию обновленный мост через реку Удай на трассе Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка". Старое сооружение разобрали, и на его месте возвели новое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области.

"Старому мосту через реку Удай было более 40 лет. Длина моста - 64 метра. Среди местных он был одним из самых популярных свадебных фотолокаций", - рассказали в Автодоре.

Демонтаж старого моста и создание нового выполнили по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Вся конструкция моста уже готова. На прошлой неделе дорожники положили выравнивающий слой асфальтобетона и готовятся выполнить последний, верхний слой из щебнево-мастичного асфальтобетона.

"Обновленный мост через реку Удай под Прилуками будет полностью соответствовать современным нормам безопасности и транспортных нагрузок. Устанавливаются новые опоры, пролетные строения, на мосту кладется слой гидроизоляции, асфальтируется проезжая часть, проводится антикоррозийная защита конструкций, укрепляют откосы земляного полотна, обустраивают водоотвод, ремонтируют подходы к мосту, установят барьерное ограждение и мостовую ограду", - комментирует Служба автомобильных дорог.