ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Прилуками за програмою президента відремонтували міст через Удай

Новость на русском →
Прилуки, Понеділок 27 вересня 2021 15:09
Під Прилуками за програмою президента відремонтували міст через Удай Фото: під Прилуками за програмою президента відремонтували міст через Удай (facebook.com/Che.ukravtodor)
Автор: Наталія Гурковська

У Чернігівській області готують до відкриття оновлений міст через річку Удай на трасі Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка". Стару споруду розібрали, і на її місті звели нову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Чернігівській області.

"Старому мосту через річку Удай було більше 40 років. Довжина мосту - 64 метри. Серед місцевих він був однією з популярних весільних фотолокацій", - розповіли в Автодорі.

Демонтаж старого мосту і створення нового виконали за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Вся конструкція мосту вже готова. Минулого тижня дорожники уклали вирівнюючий шар асфальтобетону та готуються влаштувати останній, верхній шар з щебенево-мастикового асфальтобетону.

"Оновлений міст через річку Удай під Прилуками повністю відповідатиме сучасним нормам безпеки та транспортних навантажень. Встановлюються нові опори, прогонова будова, на мосту влаштовується шар гідроізоляції, асфальтується проїзна частина, проводиться антикорозійний захист конструкцій, укріплюють укоси земляного полотна, облаштовують водовідвід, ремонтують підходи до мосту, встановлять бар'єрне огородження та мостову огорожу", - коментує Служба автомобільних доріг.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках програми "Велике будівництво" цьогоріч планується будівництво та оновлення 245 мостів по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні