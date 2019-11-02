В Прилуках отстранили руководителя полиции

В Прилуках из-за скандала вокруг расследования гибели 14-летнего подростка на железнодорожных путях отстранили от выполнения обязаностей начальника местной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как заявил руководитель Нацполиции Игорь Клименко, от выполнения служебных обязанностей был отстранен начальник Прилуцкого отдела полиции. Также он добавил, что дело о гибели подростка было передано в главное следственное управление.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такое задание я поставил лучшим следователям центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - отметил Клименко.

Как сообщалось ранее, 29 октября в Прилуках на железнодорожных путях в 5 километрах от дома погиб 14-летний Денис Чаленко. В сотне метров от места гибели юноши нашли множество пятен крови. Родители не соглашались с официальной версией полиции, что подростка сбил поезд, поэтому это вызвало общественный резонанс. Родители уверены, что парня убили, а потом перенесли на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

Кроме того, в субботу, 1 ноября, под Прилуцким отделением полиции прошел митинг с требованием расследовать смерть 14-летнего Дениса Чаленко. Участники акции кричали "Позор" и зажгли шины под зданием полиции.