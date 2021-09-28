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Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров

Автор: Инна Собора

Уже 7 млн украинцев активно используют приложение "Дия". За последний месяц добавилось больше 1 млн пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили", - написал Федоров.

По его словам, параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, Минцифры нашли возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис.

"Мы готовим пул новых услуг, которые вы точно ждали, а некоторые даже вас приятно удивят", - аннонсировал глава Минцифры.

Напомним, недавно в "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты.

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Михаил ФедоровДия