"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову

Російські війська атакували Харків, завдавши ударів по цивільному підприємству. Кількість постраждалих зростає, на місці вирує масштабна пожежа, а під завалами можуть перебувати люди.
РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про обстріл Харкова на цю мить.
Першим про удари по місту повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Спочатку він писав про "приліт" ракети. При цьому повітряна тривога в місті не була оголошена ні перед атакою, ні після.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив про удар КАБом, але згодом відредагував повідомлення, написавши просто про вороже влучання в Індустріальному районі Харкова.
"За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються", - розповів Синєгубов.
Терехов своєю чергою уточнив, що "приліт" був не один, а кілька. Тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, наразі встановлюється.
"На місці масштабна пожежа", - заявив мер міста.
В ОВА додали, що є руйнування інфраструктури.
За останніми даними, наразі внаслідок влучання по підприємству постраждали 11 людей. Троє у важкому стані. Серед потерпілих є 16-річна дитина.
"Під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм", - проінформував Терехов.
(Оновлено 12:00). Число постраждалих збільшилося до 16.
(12:37). Кількість постраждалих у Харкові зросла до 21.
Нагадаємо, що через близькість до російського кордону Харків потерпає практично від щоденних обстрілів окупантів. Ворог регулярно б'є по мирних жителях та цивільних об’єктах з різних видів озброєння: ударними БПЛА, ракетами, КАБами.
Харків має одну з найскладніших енергетичних ситуацій. Адже там через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Втім, місто отримало газові модульні котельні, що допоможе забезпечити харків'янам безперебійне теплопостачання навіть у таких складних умовах.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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