Приліт по складах компанії "Біосфера", є загиблий: головне про удар по Дніпру

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Куди "прилетіла" ракета, яку запустила Росія?

Яке озброєння окупанти могли застосувати для удару?

Скільки мирних жителів постраждало і загинуло через атаку росіян?

"Приліт" по складах

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що окупанти "влупили" ракетою по складу серветок і памперсів.

"Це - терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках", - додав він.

Зі свого боку директор Biosphere Corporation Андрій Здесенко підтвердив, що окупанти вдарили по складах його компанії.

"Сьогодні прямим влучанням було повністю знищено частину наших складів Biosphere Corporation у Дніпрі. Зараз працюємо над ліквідацією пожежі, щоб не дати вогню поширитися на наші виробництва", - наголосив Здесенко.

Фото: наслідки удару Росії по Дніпру (dnipr.gp.gov.ua)

Росія заявляє про нібито атаку на "військовий об'єкт", який виробляє стратегічну продукцію. Але, за словами директора Biosphere Corporation, насправді його компанія виробляє підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для Великодня.

"Я розумію, що це "жахлива загроза для Росії", але яка, на жаль, коштувала життя нашого співробітника", - додав він.

Здесенко підкреслив, що на місці працюють рятувальники, пожежники та медики. Вони займаються пошуком людей, ліквідацією наслідків пожежі та оцінкою масштабу втрат.

Чим могла вдарити РФ

Вибухи жителі Дніпра почули близько 16:00. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що місто перебувало під ракетною атакою. Почалася масштабна пожежа.

При цьому о 16:03 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістики з південно-східного напрямку.

Пізніше військові зафіксували швидкісну ціль біля Дніпра.

Поки що офіційні особи не уточнюють, яку саме ракету використала Росія.

Загиблі та постраждалі

Станом на зараз відомо, що через удар Росії по складах Biosphere Corporation постраждали щонайменше шестеро людей. Як мінімум п'ятьох госпіталізували.

Фото: наслідки удару Росії по складу в Дніпрі (facebook.com/andreyzdesenko)

"Жінка 55 років у важкому стані. Решта - у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

При цьому, за його словами, через атаку загинув 42-річний чоловік.

