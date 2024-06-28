"Приліт" під Миколаєвом: є постраждалі

"Прильот за межами міста. Лісополоса. Можливо по розмінувальникам. Ні розуму ні фантазії у русні", - написав Кім.

Пізніше він повідомив про двох постраждалих. Їх, за словами Кіма, госпіталізовано.

Удар стався під час оголошеної повітряної тривоги в області. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.