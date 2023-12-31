Прикриваються "поштовими сервісами". Українців попередили про нову схему аферистів

Зловмисники поширюють фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Правоохоронці закликали українців дотримуватися таких порад, щоб не втратити свої гроші:
Також поліція закликає платити гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів та не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо в додатки.
Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.
Але шахраї орудують не лише в інтернеті. При цьому кожен раз вони вигадують нові схеми обману. Наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення". Крім того, нещодавно шахраї вирішили "покращити" вже знайому схему збору "допомоги" для ЗСУ, використовуючи листи від ОВА. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам РВА області.
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