Прикриття та буферна зона: в ISW назвали цілі Росії в операції з підриву ГЕС

Почалося виведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські війська, ймовірно, мають намір продовжити виведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть зіткнутися з труднощами під час виведення військ, якщо українські війська вирішать атакувати.

Російські офіційні особи залишаються стриманими щодо того, чи надав президент Росії Володимир Путін наказ про виведення військ з Херсона, і, ймовірно, продовжують готувати інформаційний простір до колапсу, який раніше прогнозував ISW.

Російські війська, ймовірно, спробують підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дозволити українським військам переслідувати себе вглиб Херсонської області.

За оцінкою інституту, окупанти майже напевно звинуватить Україну у підриві греблі. Однак Україна не має матеріальної зацікавленості у її підриві, який може затопити 80 українських міст та змусити до переміщення сотні тисяч людей, а також завдати шкоди і так проблемному електропостачанню в Україні.

Росія, однак, має всі підстави намагатися забезпечити прикриття своїм силам, що відступають. Будь-які заяви про те, що російські війська не підірвуть дамбу через занепокоєння водопостачанням Криму, є абсурдними. Крим вижив без доступу до каналу, що витікає з Дніпра.

Також аналітики заявляють, що президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу із неї.

Ключові висновки аналітиків ISW