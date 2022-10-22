Прикриття та буферна зона: в ISW назвали цілі Росії в операції з підриву ГЕС
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що російські окупанти спробують підірвати греблю Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб прикрити відступ і створити буферну зону в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Почалося виведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські війська, ймовірно, мають намір продовжити виведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть зіткнутися з труднощами під час виведення військ, якщо українські війська вирішать атакувати.
Російські офіційні особи залишаються стриманими щодо того, чи надав президент Росії Володимир Путін наказ про виведення військ з Херсона, і, ймовірно, продовжують готувати інформаційний простір до колапсу, який раніше прогнозував ISW.
Російські війська, ймовірно, спробують підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дозволити українським військам переслідувати себе вглиб Херсонської області.
За оцінкою інституту, окупанти майже напевно звинуватить Україну у підриві греблі. Однак Україна не має матеріальної зацікавленості у її підриві, який може затопити 80 українських міст та змусити до переміщення сотні тисяч людей, а також завдати шкоди і так проблемному електропостачанню в Україні.
Росія, однак, має всі підстави намагатися забезпечити прикриття своїм силам, що відступають. Будь-які заяви про те, що російські війська не підірвуть дамбу через занепокоєння водопостачанням Криму, є абсурдними. Крим вижив без доступу до каналу, що витікає з Дніпра.
Російські сили спробують утримати східну частину Херсонської області не водою, а як буферну зону, яка дозволить обороняти Крим і не дозволить українським військам потрапити в зону дії артилерійського вогню півострова.
Також аналітики заявляють, що президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу із неї.
Ключові висновки аналітиків ISW
- Російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області та регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та Миколаївської області.
- Розбіжності між регіональними російськими чиновниками, Міністерством оборони РФ та військовими комісаріатами та російським цивільним населенням, з якого проводиться мобілізація, ймовірно, поглиблюватимуться найближчими місяцями.
- Російська влада перешкоджає виїзду українців з Росії, запроваджуючи складні вимоги щодо прописки та отримання дозволів на перетин міжнародних кордонів.
- Російська окупаційна влада продовжила масове примусове виселення цивільного населення із західного берега Дніпра під виглядом громадянської "евакуації".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Інституту вивчення війни , росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, щоб підірвати греблю Каховської ГЕС та звинуватити в цьому Україну.
При цьому 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що окупанти вже замінували Каховську ГЕС і мають намір підірвати її .
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .