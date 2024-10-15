У прикордонній зоні Рівненської області лунав вибух: що сталось

На півночі Рівненської області пролунав вибух у вівторок, 15 жовтня. На місці події працюють представники відповідних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля у Facebook.

За його даними, вибух стався через мотоцикліста, який рухаючись у прикордонній зоні, між селами Дроздинь та Переброди, проігнорував покажчики "Небезпечно міни".

Під час руху він ймовірно наїхав на одну з мін. Наразі життю мотоцикліста загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту.

"Вкотре нагадую, на кордоні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників", - написав Коваль.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Білорусь поширює неправдиву інформацію про стягування українських військ до кордону та будівництво фортифікацій. Прикордонна служба України наголосила, що країна не становить загрози для Білорусі, але продовжить зміцнювати оборону на кордоні.

Водночас, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко наказав відвести війська після повідомлень про "напруженість на кордоні з Україною".