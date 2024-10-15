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В приграничной зоне Ровенской области раздавался взрыв: что произошло

Вторник 15 октября 2024 16:34
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В приграничной зоне Ровенской области раздавался взрыв: что произошло Фото: в приграничной зоне Ровенской области раздался взрыв (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

На севере Ровенской области раздался взрыв во вторник, 15 октября. На месте происшествия работают представители соответствующих служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля в Facebook.

По его данным, взрыв произошел из-за мотоциклиста, который двигаясь в приграничной зоне, между селами Дроздынь и Переброды, проигнорировал указатели "Опасно мины".

Во время движения он, вероятно, наехал на одну из мин. Пока жизни мотоциклиста угрозы нет. На месте происшествия работают представители соответствующих служб, выясняющих все обстоятельства инцидента.

"В который раз напоминаю, на границе действуют режимные ограничения. Находиться там можно только после получения соответствующего разрешения от пограничников", - написал Коваль.

Ситуация на границе с Беларусью

Беларусь распространяет ложную информацию о взимании украинских войск к границе и строительстве фортификаций. Пограничная служба Украины подчеркнула, что страна не представляет угрозы для Беларуси, но продолжит укреплять оборону на границе.

В то же время, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко приказал отвести войска после сообщений о "напряженности на границе с Украиной".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что Минск умышленно нагнетает ситуацию, в то время как настоящая угроза поступает именно со стороны Беларуси.

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Ровенская область Граница с Украиной
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