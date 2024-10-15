В приграничной зоне Ровенской области раздавался взрыв: что произошло

На севере Ровенской области раздался взрыв во вторник, 15 октября. На месте происшествия работают представители соответствующих служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля в Facebook.

По его данным, взрыв произошел из-за мотоциклиста, который двигаясь в приграничной зоне, между селами Дроздынь и Переброды, проигнорировал указатели "Опасно мины".

Во время движения он, вероятно, наехал на одну из мин. Пока жизни мотоциклиста угрозы нет. На месте происшествия работают представители соответствующих служб, выясняющих все обстоятельства инцидента.

"В который раз напоминаю, на границе действуют режимные ограничения. Находиться там можно только после получения соответствующего разрешения от пограничников", - написал Коваль.

Ситуация на границе с Беларусью

Беларусь распространяет ложную информацию о взимании украинских войск к границе и строительстве фортификаций. Пограничная служба Украины подчеркнула, что страна не представляет угрозы для Беларуси, но продолжит укреплять оборону на границе.

В то же время, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко приказал отвести войска после сообщений о "напряженности на границе с Украиной".