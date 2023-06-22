Прикордонники знищили ворожий безпілотник у Харківській області (фото)

"Прикордонні підрозділи в складі Сил оборони України разом з іншими українськими захисниками продовжують боронити Батьківщину та дають гідну відсіч російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що днями, у Харківській області під час виконання бойового завдання, прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків, помітив наближення ворожого коптера, що незаконно перетнув державний кордон та прямував вглиб території України.

"Охоронці кордону відкрили вогонь та перетворили "пташку" на купу мотлоху", - пояснили у ДПСУ.

Ворожий безпілотник не дійшов до цілі, а значить завдяки злагодженим діям та вправній стрільбі українських прикордонників було врятовано людські життя.

Ситуація в Харківській області

Російська армія на початку вторгнення захопила частину територій регіону, проте восени минулого року ЗСУ звільнили майже всю область.

Окупанти регулярно обстрілюють прикордонні міста села, а також завдають ударів по самому місту Харкову.