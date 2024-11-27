Прикордонники знищили вогневі позиції та укриття росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Фото: прикордонники знищили вогневі позиції та укриття росіян на Запорізькому напрямку (Getty Images)

Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили вогневі позиції та укриття російських загарбників на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як повідомляється, бійці ДПСУ на Запорізькому напрямку виявили ворожі вогневі точки. Піднявши в небо заряджену FPV-ескадрилію, аеророзвідники направили її у бік розташування окупантів. "В результаті ювелірної роботи прикордонників було ліквідовано дві вогневі точки та місце укриття противника", - йдеться в дописі під відео