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Прикордонники знищили вогневі позиції та укриття росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Запорізька область , Середа 27 листопада 2024 21:25
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Прикордонники знищили вогневі позиції та укриття росіян на Запорізькому напрямку (відео) Фото: прикордонники знищили вогневі позиції та укриття росіян на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили вогневі позиції та укриття російських загарбників на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як повідомляється, бійці ДПСУ на Запорізькому напрямку виявили ворожі вогневі точки. Піднявши в небо заряджену FPV-ескадрилію, аеророзвідники направили її у бік розташування окупантів.

"В результаті ювелірної роботи прикордонників було ліквідовано дві вогневі точки та місце укриття противника", - йдеться в дописі під відео

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 735 тисяч одиниць живої сили.

Зокрема, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 російських терористів, а також знищили 14 танків, 48 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

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