Пограничники уничтожили огневые позиции и укрытие россиян на Запорожском направлении (видео)

Украинские пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили огневые позиции и укрытие российских захватчиков на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"В результате ювелирной работы пограничников были ликвидированы две огневые точки и место укрытия противника", - говорится в сообщении под видео

Как сообщается, бойцы ГПСУ на Запорожском направлении обнаружили вражеские огневые точки. Подняв в небо заряженную FPV-эскадрилию, аэроразведчики направили ее в сторону расположения оккупантов.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 735 тысяч единиц живой силы.

В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 российских террористов, а также уничтожили 14 танков, 48 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы и другую технику врага.

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