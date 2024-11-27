ua en ru
Ср, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Пограничники уничтожили огневые позиции и укрытие россиян на Запорожском направлении (видео)

Запорожская область , Среда 27 ноября 2024 21:25
UA EN RU
Пограничники уничтожили огневые позиции и укрытие россиян на Запорожском направлении (видео) Фото: пограничники уничтожили огневые позиции и укрытие россиян в Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили огневые позиции и укрытие российских захватчиков на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается, бойцы ГПСУ на Запорожском направлении обнаружили вражеские огневые точки. Подняв в небо заряженную FPV-эскадрилию, аэроразведчики направили ее в сторону расположения оккупантов.

"В результате ювелирной работы пограничников были ликвидированы две огневые точки и место укрытия противника", - говорится в сообщении под видео

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 735 тысяч единиц живой силы.

В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 российских террористов, а также уничтожили 14 танков, 48 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Запорожская область Война в Украине Пограничники
NEWS
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться