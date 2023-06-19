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Прикордонники знищили склад боєприпасів і двох окупантів під Бахмутом (відео)

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Донецька область, Понеділок 19 червня 2023 17:05
Прикордонники знищили склад боєприпасів і двох окупантів під Бахмутом (відео) Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники виявили під Бахмутом ворожий польовий склад боєприпасів. Його вдалося знищити ударом з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Вогнем і вибухами прикордонники знищують логістику загарбників під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аеророзвідка виявила, а мінометники здійснили вогневий наліт на польовий склад, де окупанти накопичували боєкомплект. Одна з артилерійських мін влучила в укриття-склад, спричинивши вибух.

"У результаті знищено склад, фортифікаційну споруду та двох окупантів", - додали у ДПСУ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

У районі міста Бахмут постійно тривають бойові дії, українські бійці не тільки відбивають ворожі атаки, а й місцями переходять у наступ.

Нещодавно повідомлялось, що підрозділи ЗСУ просунулися на 800-1200 метрів на північно-західній околиці села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

Міноборони Британії заявляло, що армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піка битви за Бахмут.

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