Прикордонники знищили російський танк в районі Бахмута (відео)

В районі Бахмута Донецької області продовжуються важкі бої. Зокрема, попри спроби РФ сповільнити рух ЗСУ, силам оборони вдається не тільки рухатись вперед, а і знищувати техніку загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"На Бахмутському напрямку триває утилізація танків.ру", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними військових, на цей раз вдалося знищити російський танк Т-72.

Ситуація в районі Бахмута

Бахмутський напрямок, разом з Лимано-Куп'янським, залишається одним з важких. Як вчора розповідав генерал Олександр Сирський, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки. Як розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, тут ворог використовує тактику лобових атак та тактику штурмів.

Втрати Росії в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 610 російських окупантів, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення склали близько 263 020 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили за добу 13 ворожих танків, 22 дрони та 26 ракет.

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