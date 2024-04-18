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Прикордонники знищили човен окупантів на півдні (відео)

Фото: прикордонники знищили човен окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили російський човен на півдні. Для цього виявилось достатньо одного скидання снаряда з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Влучним скиданням боєприпасу прикордонники уразили ворожий човен на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на південному фронті в Україні

За даними Генштабу ЗСУ на 18 квітня, на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку.

Зокрема, спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк нещодавно розповідала, що російські окупанти намагалися поміняти тактику в районі Кринок, розташованих на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявились нерезультативними, попри так звану "методику тарганів".

Зазначимо, що українські військові не вперше знищують російські човни на цьому напрямку. Наприклад, у вересні 2023 року ЗСУ знищили три ворожі човни разом з екіпажем. Також ліквідовано спостережний пункт окупантів.

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