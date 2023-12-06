Прикордонники затримали 14 "нелегальних туристів" за добу (фото)

Військові прикордонної служби України за останню добу затримали 14 нелегальних "туристів", які хотіли покинути територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, на Закарпатті за добу було зафіксовано 9 спроб порушення держкордону. В результаті цього затримано 14 чоловіків.

"Найбільш "затребуваною" виявилася українсько-угорська ділянка - її мали намір нелегально здолати 12 осіб. 2 осіб більше зацікавила Румунія", - розповіли в ДПСУ.

Проте, за даними прикордонників, незалежно від обраного шляху всі порушники притягнуті до адмінвідповідальності та чекають суду.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Служба безпеки України нещодавно викрила ще 4 "схеми" ухилення від мобілізації. Серед затриманих був посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області й власник транспортної компанії.

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