Пограничники задержали 14 "нелегальных туристов" за сутки (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, на Закарпатье за сутки было зафиксировано 9 попыток нарушения госграницы. В результате этого задержаны 14 мужчин.

"Наиболее "востребованным" оказался украинско-венгерский участок - его намеревались нелегально преодолеть 12 человек. 2 человек больше заинтересовала Румыния", - рассказали в ГПСУ.

Однако, по данным пограничников, независимо от выбранного пути все нарушители привлечены к админответственности и ждут суда.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила еще 4 "схемы" уклонения от мобилизации. Среди задержанных был чиновник одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области и владелец транспортной компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.