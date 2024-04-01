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Прикордонники встановили прапор під Бахмутом за допомогою дрона (відео)

Бахмутський район, Понеділок 01 квітня 2024 16:15
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Прикордонники встановили прапор під Бахмутом за допомогою дрона (відео) Архівне фото: Прикордонники встановили прапор під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Бахмутському напрямку змогли встановити прапор практично над позиціями окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказується, що це трапилося між Курдюмівкою та Озарянівкою, що поблизу Бахмута.

Це результат роботи аеророзвідників бригади "Гвардії наступу "Помста". Український прапор їм вдалося підняти за допомогою дрона.

Сили оборони продовжують підіймати українські прапори на лінії фронту та в окупації

Учора повідомлялося, що прикордонники підняли український прапор над трьома населеними пунктами Харківської області, які перебували в сірій зоні.

А сьогодні стало відомо, що в одному з тимчасово окупованих населених пунктів захисники з 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців встановили український прапор.

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