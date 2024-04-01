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Пограничники установили флаг под Бахмутом с помощью дрона (видео)

Бахмутский район, Понедельник 01 апреля 2024 16:15
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Пограничники установили флаг под Бахмутом с помощью дрона (видео) Архивное фото: Пограничники установили флаг под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на Бахмутском направлении смогли установить флаг практически над позициями оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что это случилось между Курдюмовкой и Озаряновкой, что вблизи Бахмута.

Это результат работы аэроразведчиков бригады "Гвардии наступления "Месть". Украинский флаг им удалось поднять с помощью дрона.

Силы обороны продолжают поднимать украинские флаги на линии фронта и в оккупации

Вчера сообщалось, что пограничники подняли украинский флаг над находившимися в серой зоне тремя населенными пунктами Харьковской области.

А сегодня стало известно, что в одном из временно оккупированных населенных пунктов защитники из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев установили украинский флаг.

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